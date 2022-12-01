أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تفتح الهيئة العامة للكتاب باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين لعام 2023، والمقرر انطلاقه نهاية يناير المقبل.

القاهرة

تستعد أمانات حزب مستقبل وطن، فى كافة المحافظات، لانطلاق الموسم الثانى، لأقوى مسابقة تعليمية، تحت شعار "أوائل الطلبة"، والتى تضم المراحل التعليمية "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية العامة.

القاهرة

تُطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم مسابقة "نساء مؤمنات"، بهدف إلقاء الضوء على جانب من حياة زوجات النبى صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وبناته صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عنهن، والصحابيات الكريمات رضى الله عنهن ممن عاصرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهن دور بارز فى الحياة وخدمة المجتمع.

الدوحة

تنطلق مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر- 2022"، حيث يلتقى منتخب إسبانيا مع نظيره اليابانى فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد "خليفة الدولى"، وفى نفس التوقيت سيخوض منتخب ألمانيا مباراة حاسمة أمام كوستاريكا على ستاد "البيت".

الدوحة

تقام مباراتى الجولة الثالثة والحاسمة للمجموعة السادسة للمونديال، حيث يلتقى منتخب المغرب مع نظيره الكندى فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ستاد "الثمامة"، وفى نفس التوقيت سيخوض منتخب كرواتيا مواجهة حاسمة أمام نظيره البلجيكى على ستاد "أحمد بن على".

القاهرة

يواجه نادى الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بعد غد الخميس حفلا فنيا لفرقة "على مر الأجيال"، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.