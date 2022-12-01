جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، فى بيان لها، إن سبب انقطاع المياه؛ يأتى بسبب ربط الخط الرئيسى قطر 355 مم بولى إيثيلين المغذى لقرى "صول، وعرب بنى صالح، رافع قرية مسجد موسى" على الخط صلب قطر 800 مم، فى إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة.
وأضافت أن الأمر يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بـ قطع المياه لمدة 6 ساعات يوم السبت المقبل، من الساعة الـ 10 مساء، وحتى الساعة الـ 4 من فجر الأحد المقبل.
ولفتت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بت انقطاع المياه هى قرى: "صول، نزلة ترجم، الخرمان، البرمبل، الكريمات، مسجد موسى، عرب بنى صالح"، مشددة على الأهالى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن 7 قرى بـ أطفيح.. فى هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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