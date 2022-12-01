الأرصاد تعلن عن ظاهرة قوية تؤثر على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها بـ فيسبوك: "اليوم استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية".
وأضافت: "يسود اليوم، طقس مائل للبرودة صباحا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر واحد إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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