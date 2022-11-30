انت الان تتابع خبر حالة الطقس غدا الخميس 1 ديسمبر 2022: أمطار على هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، على محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أن سوف تسود أجواء معتدلة في الكثير من الأنحاء ارتفاع درجات الحرارة .

وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس غدا سوف سيسود طقس مائل للبرودة في ساعات الصباح الأولي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

أماكن سقوط الأمطار غداً الخميس 1 ديسمبر 2022: