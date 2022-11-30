تيودور بلهارس ينظم اللقاء العلمى المصرى اليابانى فى مجال النانو تكنولوجى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة حنان خفاجى مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، والدكتور جاد القاضى مدير المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول تنظيم اللقاء العلمى "المصرى اليابانى"، بالتعاون بين المعهدين.





أشار التقرير إلى أن اللقاء استهدف مناقشة تفعيل التعاون مع الجانب اليابانى فى مجال النانو تكنولوجى البيئى، وتناولت الجلسات بحث إيجاد حلول علمية للمشكلات التى تواجه مصر فى هذا المجال، وتطوير مخرجات بحثية متميزة من تطبيقات النانو تكنولوجى لحل مشكلات البيئة المصرية.

كما تضمنت فعاليات اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجالات البحث العلمى بين مصر واليابان، وتم استعراض نماذج من التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار اتفاقيات التعاون العلمى الموقعة بينهما.

وتم مناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تيودور بلهارس والجامعة المصرية اليابانية؛ للتعاون فى دعم مشروعات بحثية تشمل تخصصات معهد تيودور بلهارس المختلفة مثل الجراحة والكلى، وكذلك دعم الأبحاث المتعلقة بطرق إنتاج المواد النانونية المبتكرة للمساعدة على الالتئام السريع للجروح والتعقيم الجراحى، والفلاتر المستخدمة فى الغسيل الكلوى ومعالجة المياه، ورصد مسببات الأمراض البيولوجية والكيميائية فى البيئة المصرية ومكافحة انتشارها والوقاية من أمراض الكبد والكلى.

و قد أبدى الجانب اليابانى الاستعداد التام لتوسيع التعاون مع المعهد من خلال توقيع اتفاقيات جديدة، ودعم سفر الباحثين المصريين إلى اليابان من خلال برامج السفر التابعة للسفارة اليابانية بالقاهرة أو من خلال الفرص المتاحة من الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS) بالقاهرة، والتى توفر العديد من برامج السفر للدارسة باليابان.

وعلى هامش اللقاء، قام الوفد اليابانى بزيارة تفقدية لأقسام معهد تيودور بلهارس للأبحاث والتعرف على الإمكانات التى يمتلكها.

شارك فى اللقاء السفير أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، وتسوكازاكى دايسوكى مدير مركز الإعلام والثقافة بالسفارة اليابانية، والدكتور ناوكو فوكامى رئيس الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، والدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والدكتور إبراهيم طنطاوى رئيس جمعية أعضاء الهيئة اليابانية لتطوير العلوم فى مصر، والدكتور إبراهيم ربيع أمين عام معهد تيودور بلهارس، وكذا بمشاركة أساتذة وباحثين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، وقام بتنسيق اللقاء الدكتور أحمد عزام رئيس قسم بحوث البيئة ووحدة النانو تكنولوجى البيئى بمعهد تيودور بلهارس.