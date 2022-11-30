أسعار القطن المصري اليوم 2022.. في كفر الشيخ سعره زيادة

رياض - احمد صلاح - تعتبر منظومة تداول القطن واحدة من أهم وأفضل المنظومات التي تحقق الربح لجميع المزارعين، كما ذكر الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة في وزارة الزراعة أنه سوف تقوم منظومة تداول القطن الجديدة على وضع أسعار مربحة وعادلة لجميع المزارعين كسعر ضمان من أجل شراء القطن المصري، ويتم شراؤه بنظام المزايدة، وهذا الأمر سوف يجعل المزارعين يستفيدون من السعر ويعود الربح إلى الفلاحين، وكثر الحديث عن أسعار القطن المصري اليوم 2022.
أسعار القطن المصري اليوم 2022
- سعر قنطار القطن طويل التيلة في الوجه القبلي اليوم 4400 جنيه، وتقدر قيمة الزيادة حوالي100 جنيه.
- سعر قنطار القطن طويل التيلة في الوجه البحري اليوم 5050 جنيه، وتقدر قيمة الزيادة هي 50 جنيه.
أسعار القطن المصري اليوم 2022 في كفر الشيخ
زاد سعر قنطار القطن المصري لشهر نوفمبر 2022 في مدينة كفر الشيخ بقيمة 400 جنيه ، وذلك وفقًا إلى رئيس قسم تربية القطن.
الجدير بالذكر أن أسعار القطن تختلف باختلاف الجودة والنوع وكذلك حسب زيادة الطلب العالمي عليه، وتتوفر أربع أنواع من القطن، وهما:
- قطن صنف الجيزة 93.
- قطن صنف الجيزة 94.
- قطن صنف الجيزة 96.
- قطن صنف الجيزة 97.
بيع القطن المصري في المزاد
نظام المزاد في بيع القطن يهدف إلى تحسين نوع وجودة القطن وتحسين عملية التداول من أجل تحقيق عائد أفضل، وتعتمد منظومة القطن في مصر في بيع القطن على نظام المزاد، ويتم ذلك من خلال التقسيم تبعا إلى مراكز التجمع في المحافظات حسب مساحات القطن المزروعة، وتوفر تلك المراكز لجميع المزارعين الدوبارة القطنية وأكياس الجوت، حتي يتمكنوا من تعبئة الأقطان بها وتسليمها مرة آخري للمراكز من أجل المزايدة عليها ما بين شركات التجارية لضمان جودتها والحفاظ على نظافتها و بالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع التحقيق عائد أعلي للمزارع أمام أقطانه من خلال المزايدة.