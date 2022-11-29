الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي والانشائي الخاص بتطوير الاحياء بمحافظتي القاهرة والاسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 05:25 مساءً - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي مدير المشروعات القومية الكبرى بالقوات المسلحة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي والانشائي الخاص بتطوير الاحياء بمحافظتي القاهرة والاسكندرية".

وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات تطوير عدد من الأحياء السكنية بالقاهرة الكبرى، خاصةً أحياء شرق القاهرة المطرية وعين شمس والسلام، إلى جانب جهود رفع كفاءة منطقتي غيط العنب وغرب محافظة الإسكندرية، لاسيما ما يتعلق بمنظومة الخدمات المتكاملة ورفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وكذلك أعمال الرصف والإنارة والتشجير والتنسيق الحضارى.

وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لاستعادة الوجه الحضاري لمختلف الأحياء السكنية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك في اطار نهج الدولة الاستراتيجي فى تطوير المدن والاحياء على امتداد رقعة الجمهورية ورفع كفاءة وتحديث الخدمات والمرافق بما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل استمرارا لتجارب الدولة الناجحة خلال السنوات الماضية فى مجال التطوير العمراني المتكامل.