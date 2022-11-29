مصر تؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل دائما قضية العرب الأولى

جدة - نرمين السيد - أكدت جمهورية مصر العربية أن القضية الفلسطينية ستظل دائما قضية العرب الأولى التى لا يتصور أن يتحقق استقرار إقليمى حقيقى فى منطقة الشرق الأوسط بدون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.





وذكرت الخارجية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن جمهورية مصر العربية تحتفل فى يوم التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام بيوم التضامن العالمى مع الشعب الفلسطينى.

وأضافت أن مصر تُحيى هذا اليوم تضامناً مع شعب فلسطين الصامد، وتأكيداً على حضور القضية الفلسطينية حية وحاضرة فى المحافل الدولية وفى الضمير العالمى الذى يقف داعماً للشعب الفلسطينى فى مطالبه العادلة والمشروعة وحقه فى إقامة دولته المستقلة.

وأشارت إلى ان مصر حكومة وشعبا من واقع مسئوليتها التاريخية تقف داعمة دائما للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.

وأوضحت أن مصر تؤكد أن ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسئوليتها إزاء قضية فلسطين والشعب الفلسطينى والقدس ومسجدها الأقصى التزاما أصيلا، تبذل فى سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطينى الشقيق حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة.

وأضافت الخارجية أنه ومن هنا تؤكد مصر على ضرورة وضع حد لحلقة العنف القائمة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التى تفتأت على التسوية العادلة والنهائية لقضايا الحل النهائى، وفى مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، وسياسات الطرد والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس وتغيير الطابع الديموغرافى للمدينة، والتقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى ومحيطه.

وشددت على أن مصر من واقع مسئوليتها التاريخية والتزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، سوف تستمر فى بذل جهودها الدؤوبة والمخلصة لاستئناف عملية السلام، ولتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات بدعم من المجتمع الدولى والشركاء الدوليين.