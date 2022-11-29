رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعى «ممشى أهل مصر» و«تطوير محور 26 يوليو»

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن المشروعات الخدمية والتنموية التى تنفذها الدولة تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها مشروع ممشى أهل مصر ، الذى يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتوفير مناطق جذب سياحى فى المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية.





وأشار مدبولى إلى أن الدولة تعمل على تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، فى إطار المخطط الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية، فضلا عن رفع كفاءة الطرق والمحاور، لتيسير تنقلات المواطنين وحركة النقل والبضائع، وذلك مع الحرص على مراعاة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطبيق المواصفات القياسية فى تنفيذ مشروعات التطوير.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي ممشى أهل مصر ، وتطوير محور 26 يوليو، وذلك بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لمشروع ممشى أهل مصر الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أربع مراحل؛ وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيلها، ويتم حاليا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى، والتى تتضمن قطاعي الساحل وماسبيرو قصر النيل، حيث يتم فى قطاع الساحل تطوير كورنيش النيل بطول 1.3 كم فى المسافة من كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل ليصبح الممشى بطول 2.9 كم، ويتم فى هذا القطاع تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بمتوسط عرض الممشى العلوى 11مترا، وبمتوسط عرض الممشى السفلى 9 أمتار، مع تنفيذ ممرات داخل النيل لأبعاد تصل حتى 25 مترا.

كما يشمل قطاع الساحل 6 مبان، وكافيتريا، و10 محلات تجارية، ومبانى خدمات، بالإضافة إلى مبنى غرف الكهرباء (تشطيب خارجى)، بجانب 3 مدرجات بإجمالى مساحة 113 م2 سعة 452 فردا، كما يتضمن القطاع إنشاء مسرح مكشوف بمساحة 425 م2 سعة 900 فرد، فضلا عن أعمال تنسيق الموقع والتراسات والنوافير المائية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن قطاع ماسبيرو قصر النيل يتضمن تطوير كورنيش النيل بواجهة 1.9 كم فى المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم ومن كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول 1.1 كم ليصبح الممشى بطول 6.1 كم، من خلال تطوير 2 ممشى بمتوسط عرض الممشى العلوى 4.5 متر وبمتوسط عرض الممشى السفلى 6.5 متر، بجانب 15 مبنى، ومطعما عائما، و2 كافيتريا، و56 محلا تجاريا، و5 مبانى خدمات (تشطيب خارجى)، بالإضافة إلى 12 مدرجا بإجمالى مساحة 637 م2 سعة 2547 فردا، فضلا عن أعمال تنسيق الموقع والتراسات والنوافير المائية، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ لهذه المرحلة وصلت إلى 98%، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من الممشى، والتى تشمل تطوير ممشى كورنيش النيل بإنشاء مسار مواز لكورنيش النيل من خلال قطاعين الشمالي والجنوبي بطول 3 كم.

وقد شهد الاجتماع أيضا استعراض مشروع تطوير محور 26 يوليو، فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على مشكلة الكثافات المرورية فى مختلف مناطق الجمهورية، ولا سيما فى مدينة القاهرة، من خلال تطوير مختلف الطرق والمحاور، ومنها محور 26 يوليو الذى يربط بين مدينتى القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، كما يربط بين الطرق الإقليمية مثل القاهرة الإسكندرية.

وقال المتحدث الرسمي إن منطقة التطوير تشمل بداية من كوبرى 15 مايو من نقطة اتصاله بكوبرى 6 أكتوبر والاستمرار حتى ميدان سفنكس ليبدأ محور 26 يوليو حتى تقاطعه مع شارع السودان، ثم يستمر المحور حتى يتقاطع مع الطريق الدائرى ويستمر حتى يتقاطع مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ثم بعد ذلك إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث يشمل معظم كوبرى 15 مايو حارتين لكل اتجاه بينما يضم معظم المحور ثلاث حارات لكل اتجاه، ويبلغ طول المحور حوالى 22 كيلو مترا.

كما تم استعراض الوضع الراهن للمحور لجميع مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو، وكذلك مخارج ومداخل المحور على طول مساره فى فترات العمل العادية وفى ساعات الذروة، من خلال الاستعانة ببيانات الحصر الدائم التى تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكبارى.