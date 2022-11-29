تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائرى "القوس الغربى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك ضمن مشروع تطوير الطريق الدائرى (القوس الغربى) بمنطقة كوبرى 9 د، فى المسافة من أعلى طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى، وحتى وصلة المريوطية (فى الإتجاهين)، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية، إعتباراً من الساعة 4 مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 الجارى، حتى الإنتهاء من الأعمال على النحو التالى:

تحويل الحركة المرورية للطريق الدائرى القادم من طريق الواحات، اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، للنزول لنفق حازم حسن ومنه إلى طريق الإسكندرية الصحراوى، واستخدام محور 26 يوليو أو محور روض الفرج أو الطريق السياحى بديلاً عن الطريق الدائرى.

القادم من وصلة حازم حسن من جهة طريق الإسكندرية الصحراوى يتم تحويله بالكامل إلى مطلع الطريق الدائرى من حازم حسن إتجاه طريق الواحات.

غلق مطلع الدائرى من طريق الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية فى إتجاه ميدان الرماية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.