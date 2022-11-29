وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمشروعات المباردة الرئاسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 04:27 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر الوزارة .

وخلال اللقاء ناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة والتي تستهدف مركز زفتى بإجمالى 651 مشروع ، حيث بلغت نسبة التنفيذ في المشروعات المستهدفة حوالى 76 % وتتضمن تلك المشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية والطرق والكبارى وغيرها من القطاعات الخدمية ، كما ناقش اللواء هشام آمنة مع الدكتور طارق رحمى آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية حيث يجرى تنفيذ 21 مشروعاً بمركز زفتى تتضمن 8 أسواق و5 مواقف سيارات و8 نقاط إطفاء ويصل متوسط نسبة التنفيذ إلى 60 % .

و أكد وزير التنمية المحلية على أهمية التأكد من جاهزية مجمعات الخدمات الحكومية حيث تم الانتهاء من 8 مجمعات من إجمالي 9 مجمعات سيتم إنشاءها في القرى المستهدفة بمركز زفتى ، ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية التأكد من توصيل المرافق لتلك المجمعات وكافة المنشأت التي يتم الانتهاء منها بقرى حياة كريمة تمهيداً لبدء إفتتاحها رسمياً واستقبال المواطنين بها .

وشدد " آمنة " على أهمية استمرار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك ودخولها الخدمة قريباً .

كما شهد اللقاء كذلك متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث سيتم زراعة حوالي 331 ألف شجرة بمحافظة الغربية خلال العام المالي الحالي، و عرض الدكتور طارق رحمى الجهود التي قامت بها المراكز والمدن لتنفيذ المبادرة حتي الآن .

كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور طارق رحمى الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 ، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال للإنتهاء من تلك المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة ، حيث تتضمن تلك المشروعات قطاعات متنوعة منها الطرق والنقل، والكهرباء ، والكبارى والأنفاق، تحسين البيئة ، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، الأمن والإطفاء) والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني محافظة الغربية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية ، ووجه الوزير بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل أي عقبات للإسراع بمعدلات الأداء .

وأكد الدكتور طارق رحمى على أن المحافظة تتبنى خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية لتحقيق تنمية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات .

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة عدد من المشروعات التنموية التي تم الانتهاء منها والمقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة وعلى رأسها محطة معالجة الصرف الصحى ببلتاج وكورنيش ترعة القاصد بحى ثان طنطا وعمارات إسكان العجيزى بحي أول طنطا وعدد من المشروعات التعليمية بمركز ومدينة سمنود ، بالإضافة إلي متابعة بعض الملفات الأخرى الخاصة بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تهدف إلى توفير سكن حضارى يتناسب مع كافة فئات المجتمع .

وشهد اللقاء كذلك متابعة جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة وإتاحة المجال لشركات القطاع الخاص للعمل في المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظة .

وعرض محافظ الغربية لجهود المحافظة في رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للحصول على رضا المواطنين علي مستوي النظافة وإعادة الوجه الحضارى والجمالي للغربية ومنع وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع.