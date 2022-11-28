انت الان تتابع خبر كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي.. لتسهيل تسجيل طلبة الإعدادية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كود الطالب هو كود وضعته وزارة التربية والتعليم بمصر للتعامل بشكل خاص مع بيانات الطالب، حيث لا يمكن لغير حامل الكود التعرف علي كافة المعلومات وبيانات الطالب والمستجدات التعليمية الخاصة به، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي، حيث يعتبر هذا الكود مهم للطالب ويستخدمه الطالب أثناء أداء الامتحانات ويتم توفيره إلكترونيا.

قامت وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية ومواكبة التطور التكنولوجي في التعليم حيث يسهل التعليم الإلكتروني إتمام جميع الأمور والعمليات المتعلقة بالعملية التعليمية وتوفير الجهد والوقت علي الطلاب وأولياء أمورهم.

وزاد البحث عن كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي من قبل طلاب الشهادة الإعدادية حتي يستطيعوا تسجيل الاستمارة اللازمة لدخول امتحانات منتصف العام الدراسي من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم.المدارس الثانوية بتخصصاتها المختلفة يبدأ الطلاب في البحث عن رابط التقديم للحصول علي كود الطالب لبدء التقديم.

كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير رابط إلكتروني يستطيع الطلاب من خلاله معرفة كود الطالب بالرقم القومي حتي يستطيع أداء الامتحانات الخاصة بكل سنه دراسية ويمكن للطالب الاستعلام عن طريقة التسجيل والاستعلام عن كود الطالب من خلال خطوات بسيطة وسهلة