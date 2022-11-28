كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي.. لتسهيل تسجيل طلبة الإعدادية

رياض - احمد صلاح - كود الطالب هو كود وضعته وزارة التربية والتعليم بمصر للتعامل بشكل خاص مع بيانات الطالب، حيث لا يمكن لغير حامل الكود التعرف علي كافة المعلومات وبيانات الطالب والمستجدات التعليمية الخاصة به، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي، حيث يعتبر هذا الكود مهم للطالب ويستخدمه الطالب أثناء أداء الامتحانات ويتم توفيره إلكترونيا.
كود الطالب
وزاد البحث عن كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي من قبل طلاب الشهادة الإعدادية حتي يستطيعوا تسجيل الاستمارة اللازمة لدخول امتحانات منتصف العام الدراسي من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم.المدارس الثانوية بتخصصاتها المختلفة يبدأ الطلاب في البحث عن رابط التقديم للحصول علي كود الطالب لبدء التقديم.
كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير رابط إلكتروني يستطيع الطلاب من خلاله معرفة كود الطالب بالرقم القومي حتي يستطيع أداء الامتحانات الخاصة بكل سنه دراسية ويمكن للطالب الاستعلام عن طريقة التسجيل والاستعلام عن كود الطالب من خلال خطوات بسيطة وسهلة
- للاستعلام عن كود الطالب يمكن للطالب الدخول علي الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg
- ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب بشكل صحيح المكون من 14 رقم في خانة الرقم القومي.
- ثم إدخال تاريخ ميلاد الطالب في الخانة المخصصة له.
- ثم اختيار محافظة الطالب.
- ثم تحديد اجنس ” ذكر- أنثي”.
- ثم الضغط علي خانة تسجيل الدخول.
- سوف يتم الانتقال إلي صفحة الطالب وتظهر بيانات الطالب من ” إسم الطالب، الرقم القومي، ام المدرسة، كود الطالب”.
- يقوم الطالب بالاحتفاظ بالرقم الخاص به.