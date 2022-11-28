انت الان تتابع خبر موعد افتتاح المتحف الكبير.. باقي 10% من الإنشاءات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بخصوص بعض الأحداث الأثرية الهامة والافتتاحات الهامة التي ستتم خلال عام 2022 ومنها موعد افتتاح المتحف الكبير والذي يعتبر من بين هذه الافتتاحات الضخمة، والذي يتم تخطيطه علي مستوي عالي من الدقة والتنفيذ وذلك تمهيدا لافتتاحه حيث جري الانتهاء من 90% من التجهيزات في المتحف، حتي يكون الافتتاح في الربع الأخير من عام 2022 طبقا لما أعلنته وزارة الآثار.

المتحف الكبيريعتبر المتحف الكبير هو هدية مصر للعالم، وهو اكبر متحف في مصر والذي يقدر بمساحة بـ 117 فدان وهي تعتبر مساحة ضخمة، مما يتيح للزوار فرصة مشاهدة صروح الأهرامات الثلاثة والمنطقة الأثرية من خلال الواجهات الزجاجية للمتحف والذي سوف يكون قبلة للسياحة العلمية والآثرية والترفيهية.

وتم إنشاؤه بهدف أن يكون معرض تراثي هائل حيث يضم 100 قطعة أثريه سوف يتم عرضها أمام العالم للمرة الأولي ومن المتوقع أن يشهد افتتاح المتحف الكبير افتتاحا ضخما لا يقل عن موكب المومياوات الملكية.

موعد افتتاح المتحف الكبير

وفي تصريح سابق أجراه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أُعلن أن الفترة المقبلة في مصر ستشهد افتتاح بعض الأماكن الأثرية المهمة ، من بينها افتتاح المتحف الكبير، بحيث يكون موعد افتتاح المتحف الكبير الفعلي عام 2022 ، وأشار أيضًا من خلال البيانات الأخيرة إلى أنه تم الانتهاء منه رسميًا. الذي طرح ما يصل إلى 80٪ من قطع أثرية توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، كما أشار في تصريحاته الأخيرة أنه تم الانتهاء من نقل إلي المتحف الكبير 80% من قطع الآثار الخاصة بتوت عنخ آمون وتستعد وزارة السياحة لافتتاح المتحف الكبير هذا العام 2022 ، لذلك سيكون موعد افتتاح المتحف الكبير خلال النصف الثاني من هذا العام.