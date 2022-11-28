انت الان تتابع خبر أعلن عنها قبل قليل .. صرف أكثر من 260 جنيه زيادة جديدة لأصحاب المعاشات .. انزل شوف الحساب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الإجتماعي أن سوف يتم صرف 300 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات، مع المستحقات الشهرية الخاصة بشهر ديسمبر القادم 2022، دون أي استثناء عبر منافذ الصرف المتخلفة والمتواجدة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزارة التضامن، الـ300 جنيه الزيادة هي المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي الشهر الماضي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات من تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن عملية الصرف سوف تبدأ يوم الخميس القادم الموافق الأول من شهر ديسمبر 2022، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلي تقسم عملية الصرف للحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم.