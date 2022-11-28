جولة تفقدية لمحافظ الغربية بمراكز قطور وكفر الزيات وطنطا

وذكر بيان اليوم الأحد، أن المحافظ تفقد فى بداية الجولة شوارع مدينة قطور للاطمئنان على انتظام دوريات النظافة وكذلك أعمال رفع الاشغالات، حيث تفقد شارع طريق الشين، شارع قطور، شارع الجيش، شارع مسجد العابد وطريق قطور - دمياط مرورا بقرية دمياط.
وتابع المحافظ جولته بمدينة طنطا والتى تفقد فيها موقع العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعى بالعجيزى والجارى تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث يتم إنشاء 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من "دور أرضى و9 أدوار علوية" بإجمالى 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2،3 فدان، كما تفقد المحافظ كورنيش طنطا بطولة والممتد من كوبرى فاروق وحتى عربات الطعام المتنقلة بمنطقة الأستاد، حيث تابع انتظام أعمال دوريات النظافة ورفع الإشغالات.
واختتم المحافظ الجولة بمدينة كفر الزيات، حيث تابع سير الأعمال بمناطق متفرقة من المدينة ومنها شونة المرور أمام نفق الدلجمون، وشوارع " أبو عوف، شركة الزيوت والصابون، المقابر، السينما القديمة، كورنيش النيل، الجيش ومقر مجلس ومدينة كفر الزيات ".
وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لعمل دوريات النظافة ورفع الإشغالات وخاصة من المناطق الحيوية التى تعوق حركة السير والمرور.
رافق المحافظ خلال الجولة حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا، محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.
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