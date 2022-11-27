انت الان تتابع خبر دكتور تامر غنيم .. اتفرج تفاصيل قضية مقتل الطفل أيوب التي تشغل الرأي العام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا حول دكتور تامر غنيم، خاصة بعد تصدره محرك البحث الشهير جوجل داخل جمهورية مصر العربية.جاءت حالة الجدل حول دكتور تامر غنيم، حيث اتهمه البعض بالتسبب في مقتل الطفل أيوب، إثر خطأ طبي، فيما رأي البعض الأخر يعترض لظلم كبير وقاموا بتدشين هاشتاج له.

بدأت القصة عندما نشرت والد الطفل أيوب الذي يبلغ من العمر عام ونصف فيديو على صفحاتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قالت أن قامت بالتوجه إلي مركز لعلاج الصدر والقلب بمحافظة الإسكندرية بسبب وجود حب من الفول السوداني برئته.

وأوضح أم الطفل أن الطبيب نادر فصيح قد طلب بعمل منظار استكشافي في الحال للطفل، رغم صغر سنه، وتم عمل هذه العملية في اليوم التالي واستغرقت ساعتين وأثناء العملية تم استدعاء الدكتور تامر غنيم، طبيب التخدير لاستشارته في حالة الطفل.

وأشارت الأمر أنه تبين أن الطفل قطع عنه لمدة تتجاوز 4 دقائق أثناء دخول المنظار إليه، مما تسبب في توقف القلب، وحاول إنعاش قلب الطفل، لمدة 70 دقيقة، إلا أن أمر الله نفذ.

في هذا السياق قامت أسرة الطفل أيوب بتوجيه اتهام إلي غنيم ومساعدوه وتلاميذه بالتسبب في قتل الطفل