أجواء غائمة كليا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لطقس غدًا الأحد، حيث تسود أجواء غائمة كليا خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء وهدوء فى سرعات الرياح على كافة الأنحاء والمسطحات المائية.





وأضاف الأرصاد، خلال بيانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه يسود طقس لطيف نهارا على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة وتكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة.

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