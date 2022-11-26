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المطربة أنغام تغادر غرفة العناية المركزة بعد وعكة صحية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 08:29 مساءً - كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد المطربة أنغام، تطورات حالتها الصحية، مشيرا إلى أن حالتها مستقرة في الساعات الماضية.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحالة الصحية لأنغام مستقرة وغادرت غرفة العناية المركزة والأمور مطمئنة تماما، قائلا: «حركة الأمعاء اشتغلت».

 

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد خروج أنغام من المستشفى وهو ما سيحدده الأطباء المتابعين لحالتها الصحية.

 

ووجه والد المطربة أنغام، الشكر للجمهور على حرصه على الاطمئنان على حالتها الصحية، بعد أن تعرضت لوعكة صحية في الأيام الماضية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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