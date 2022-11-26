المركز الاعلامي لحقوق الإنسان يكرم ملائكه الرحمه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - كتب امير رفاعى

قام صباح الأربعاء 23/11/2022 المركز الاعلامي لحقوق الإنسان بزيارة الي المدينه الصحيه المتكامله (القصر العيني).

قام المركز الاعلامي لحقوق الإنسان بتكريم وتحفيز وتشجيع الأطباء والتمريض وأعضاء القصر العيني.

بقياده رئيس المركز

الدكتور / عمرو محسن

رئيس المركز

المستشار / علي المحجوب

الامين العام

السيد الاستاذ/ غريب عبدالمعطي

مساعد الامين العام

مهندس / ايهاب كمال

مدير ادارة التنظيم المركزية

السيد الاستاذ / عمرو جاويش

مدير ادارة الشكاوي المركزية

السيد الاستاذ / بلبل خلف

مسوال غرب الجيزة

السيد الاستاذ / محمد حسن

وقام بتكريم ملائكه الرحمه من الجنود المقاتلين في سبيل راحه الانسان وراعيته الصحيه.

جدير بالذكربأن.

أ.د / حسام صلاح مراد

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة

أ.د / مروة سيد مشعل

نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة

السيد الاستاذ / اشرف محمد المغاوري

رئيس قطاع الامن لمستشفيات جامعة القاهرة

السيد الاستاذ/ ياسر حسني علي ابو بية

مدير عام ادارة الامن القصر العيني

الاستاذ / صلاح الشاذلي

مدير مكتب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة

الاستاذ / شريف محمد ابو الليل

مدير مكتب نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة

الاستاذ / كريم ماجد اداري

الاستاذ / محمد صلاح الشاذلي اداري

الاستاذ / محمد صلاح جحا اداري

الاستاذ / طارق عبد العليم اداري

الاستاذ / عمرو بدوي اداري

الاستاذة / سمر عادل تمريض

وقد اكدت ادارة القصر العيني

علي راسهم أ.د / حسام صلاح مراد

المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة .

واكد ان كل امكانيات القصر مسخرة من اجل خدمة المواطن المصري لرفع المعناه عن كل المحتاجين

وقد اكد الاستاذ اشرف المغاوري رئيس قطاع الامن لمستشفيات جامعة القاهرة انهم عَلِي كامل الاستعدادات الكامله في جميع الحالات.

وكما اكد لنا ايضا الاستاذ ياسر حسني مدير ادارة الامن بالقصر العيني ان ابواب القصر العيني مفتوحة علي مدر 24 ساعة لستقبال جميع الحالات.

وقد تقدمت اعضاء لجنة الزيارة بتقديم كل الشكر والتقدير لملاكة الرحمة