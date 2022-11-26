حالة الطقس اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





وتوقع الخبراء، تكوُن شبورة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية على فترات متقطعة، وأن يكون الطقس مشمسا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 23 15

بنها 22 16

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 22 16

المنصورة 23 15

دمياط 24 16

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 23 15

السويس 22 15

الزقازيق 23 17

شبين الكوم 22 17

طنطا 22 16

شلاتين 25 18

الإسكندرية 22 16

العلمين الجديدة 22 15

وادى النطرون 23 16

مطروح 21 14

السلوم 21 13

سيوة 22 08

العريش 23 16

رفح 24 16

الطور 25 17

كاترين 16 07

رأس سدر 25 16

نخل 22 11

طابا 24 15

نويبع 24 14

حلايب 23 18

شرم الشيخ 26 20

الغردقة 26 18

مرسى علم 26 20

الفيوم 23 16

بنى سويف 23 16

المنيا 23 13

أسيوط 24 12

سوهاج 24 14

قنا 25 15

الأقصر 25 17

أسوان 26 17

الوادى الجديد 25 15

أبوسمبل 25 18

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 20