بعد نشر بياناتها الشخصية.. الشماتة في منه شلبي تثير غضب الوسط الفني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - تضامن الوسط الفني مع الممثلة الشابة منه شلبي، وأبدوا استيائهم من الشماتة فيما تعرضت له عقب وصولها مطار القاهرة من رحلة قادمة من نيويورك.

انضم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تضامنهم مع فنانين مصر، وعبروا عن غضبهم من نشر جواز السفر الخاص بها، وبياناتها الشخصية،

الفنانة فضالي كتبت عبر حسابها الرسمي على الفيس بوك:" الشماتة والغلط والتشهير حرام والله العظيم الإنسان أما يكون في محنه مهما كانت بيحتاج كلمه حلوهأو اللي يقف جنبو واللي يتمناله ربنا يخفف من عليه ونفسي كل اللي كتب كلمه وحشه على منه شلبي يحط نفسه مكانها هل تتمنوا الفضيحة؟".

أما الفنان أمير صلاح الدين قال: " أدعم منه في محنتها من أجدع الشخصيات اللي قابلتها في حياتي ووقفت جمبي كتير".

الإعلامية مي حلمي قالت:" الناس جرالها ايه ؟ كم الشماته مش طبيعي وابلاء الرأي بطريقة وضحه وحب الفضايح للغير مع العلم ان الناس العاديه بيحصلها اكتر من كده بسنين ضوئيه ومحدش بيعرف، الشماته لمجرد انها مشهوره ونعايرها بأهلها ونزلها يسنها".

وغرد صاحب حساب على تويتر قائلا:"اللي بيحصل مع منه شلبي من تشهير ونشر باسبورها ومعلوماتها الشخصية ده قمة في السفالة".