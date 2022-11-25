أمطار على هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل طقس اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، أمطارا خفيفة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى، وخفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، ومتوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطارا خفيفة على شمال الصعيد.





وقالت الهيئة، إن اليوم، يشهد انخفاضا فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على جميع الأنحاء. وذكرت الهيئة أن اليوم سيشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17. الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15. مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14. سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14. قنا العظمى 25 درجة والصغرى 15. أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17.

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