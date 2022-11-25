جدة - نرمين السيد - وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، ليكون تحت عنوان "الكسب الحلال"؛ حيث يتحدث الأئمة عن أهمية الكسب الحلال وكيف يكون، وكيف يتحرى المسلم لقمة العيش مما أحله الله، فضلا عن بيان ثواب الكسب من الحلال فى الدنيا والآخرة. وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بـ موضوع خطبة الجمعة اليوم نصا أو بالمضمون منه على ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية. ورشة عمل تفاعلية للأطفال

وعقدت وزارة الأوقاف ورشة تفاعلية للأطفال ضمن مبادرة "حق الوطن" بمشاركة كبار الكتاب والشخصيات العامة والمبدعين، ضمن "البرنامج التثقيفى" للأطفال، اليوم الخميس، بمسجد الأحمر بمدينة الرحاب بمديرية أوقاف القاهرة.

ويأتى انعقاد الندوة فى إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وفى ضوء مبادرة "حق الوطن"، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعى الطفل بناءً كاملًا وسليمًا. وخلال ورشة حكى تم تنظيمها خلال الندوة بعنوان: "وطننا الكبير" وجهت الكاتبة ياسمين مجدى الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على إقامة فعاليات للأطفال بالمساجد، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة "حق الوطن" والتى جمعت الأطفال فى حب الوطن. وقالت "مجدى"، إن حق الوطن واجب على الجميع وخاصة الأطفال فحق وطنهم عليهم أن يرفعوا شأنه بالاجتهاد فى طلب العلم، والعمل على رقيه، فحب الوطن فطرة فى كل المخلوقات وليس الإنسان فقط، حيث نجد بعض الطيور تهاجر وتسافر مئات الكيلومترات ولكنها تعود مرة أخرى لوطنها ومسكنها الأصلى. وأشادت بالبرنامج التثقيفى للطفل، مؤكدةً أنه امتدادًا للبرنامج الصيفى ويربط النشء بالمسجد طوال العام، وبدور أئمة وواعظات الأوقاف فى هذا البرنامج التثقيفى المتميز.

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