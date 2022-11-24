- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - واستقبل المستشفى شاب يبلغ 40 عامًا، يعانى من آلام فى المعدة وقىء، وبإجراء الكشف الطبى عليه وعمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود جسم غريب داخل المعدة.
وتمكن أطباء وحدة مناظير الكبد الجهاز الهضمى بالمستشفى، من استخراج الجسم باستخدام منظار المعدة والمرئ، وتبين أنه هاتف محمول ابتلعه المريض.
وضم الفريق الطبى كلا من الدكتور أحمد على، أخصائى الكبد والجهاز الهضمى، والدكتورة سمر عماد، والدكتور خالد أحمد، طبيب التخدير، وفريق التمريض المعاون.
وأكد الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولى، أنه تم استخدام تقنية منظار المعدة لأول مرة، دون تعريض المريض لعمليات جراحية تقليدية، ويعد نجاحًا كبيرًا للفريق الطبى بالمستشفى، مؤكدًا أن المريض حالته مستقرة تمامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى المنصورة الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.