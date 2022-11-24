استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى المنصورة الدولى

جدة - نرمين السيد - واستقبل المستشفى شاب يبلغ 40 عامًا، يعانى من آلام فى المعدة وقىء، وبإجراء الكشف الطبى عليه وعمل الأشعات والفحوصات الطبية اللازمة، تبين وجود جسم غريب داخل المعدة.

وتمكن أطباء وحدة مناظير الكبد الجهاز الهضمى بالمستشفى، من استخراج الجسم باستخدام منظار المعدة والمرئ، وتبين أنه هاتف محمول ابتلعه المريض.

وضم الفريق الطبى كلا من الدكتور أحمد على، أخصائى الكبد والجهاز الهضمى، والدكتورة سمر عماد، والدكتور خالد أحمد، طبيب التخدير، وفريق التمريض المعاون.

وأكد الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولى، أنه تم استخدام تقنية منظار المعدة لأول مرة، دون تعريض المريض لعمليات جراحية تقليدية، ويعد نجاحًا كبيرًا للفريق الطبى بالمستشفى، مؤكدًا أن المريض حالته مستقرة تمامًا.