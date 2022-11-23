انت الان تتابع خبر حالة الطقس غدا الخميس 24 نوفمبر 2022: سقوط أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، على محافظات جمهورية مصر العربية، موضحة أن درجات الحرارة سوف تنخفض بنسب 2: 3 درجة على الكثير من المناطق.وأوضحت هيئة الأرصاد حالة الطقس غدا سوف يسود أجواء معتدلة الحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
أماكن سقوط الأمطار غداً الخميس 24 نوفمبر 2022:
أشارت الهيئة أنه سوف يكون هناك أمطار مختلفة حدتها على مدار غداً حيث أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى.