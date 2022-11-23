وزير الصحة يبحث مع سفير سنغافورة فرص التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين مصر وسنغافورة فى المجال الصحى، كما تم بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين فى مجال تدريب الكوارد البشرية من مقدمى خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح عبدالغفار أن الجانبين ناقشا فرص إجراء الزيارات بين المسئولين فى القطـاع الصـحى لتبادل الخبرات بين الـدولتين فى مجال نظم إدارة المستشفيات، والرعاية الصحية الأساسية، والخدمات الوقائية.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير بحث مع الجانب السنغافورى سبل تعزيز التعاون فى مجال تدريب كوادر هيئة التمريض لاسيما فى تخصصات (العناية المركـزة، إدارة خـدمات التمريض، الطـوارئ، حـديثى الولادة، التعليم والتدريب، تمريض صحة الأسرة).

وتابع عبدالغفار أن الجانبين ناقشا أيضًا التعاون فى مجـالات الإنتـاج الـدوائى ورقابـة الجـودة عـلى الأدويـة والطعـوم والأمصـال، والمستحضرات الحيوية، بالإضافة إلى بحث آليات تشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون ومشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة سوزان الزناتى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.