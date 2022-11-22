انت الان تتابع خبر موقف المدارس بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.. وزير الصحة يكشفها أمام الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بالتأكيد على أنه يتواصل بشكل دائم مع وزارة التربية والتعليم، بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازم مراعاتها، وذلك للحد من انتشار الفيروس التنفسي بشكل عام، وبشكل خاص الفيروس المخلوي التنفسي في هذه الفترة.

وزارة الصحة تحذر من المضادات الحيوية

واثناء مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أكد وزير الصحة، قائلاً “أي طالب يغيب عن المدرسة لسبب طبي يتم اعتباره غياب بعذر، وذلك لطمأنه أولياء الأمور بشأن مستقبل أولادهم”، ووجه أيضاً عبد الغفار بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية حتى تعمل على وقاية المجتمع من انتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

ووجهت وزارة الصحة والسكان تحذير من تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بهذا الفيروس، وأعلنت أن كلاً من لقاحي كورونا والإنفلونزا هي الأنسب لكل من يصاب بهذا الفيروس الجديد، وأوضح أنه أيضاً لا توجد أي مشكلات في حالة الحصول على لقاحين.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد حذرت من تناول المضادات الحيوية، حالة الإصابة بهذا الفيروس، وأكدت أن لقاحي كورونا والأنفلونزا الأنسب لمن يصاب بـ هذا الفيروس الجديد، موضحة أنه لا توجد مشكلات حالة الحصول على اللقاحين.