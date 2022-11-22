مسجد السيدة عائشة.. تفاصيل تحريف الاسم على جوجل للمرة الثانية (صور)

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مسجد السيدة عائشة
تحريف اسم مسجد السيدة عائشة.. وكشف مستخدمو تويتر عن أنه عند البحث عن اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل وتحديدا على أيقونة "خرائط جوجل"، يظهر اسم المسجد بلفظ خارج لا يليق مع تلك المرأة الصالحة التى هى من نسل آل بيت النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم.
وأشار مستخدمو تويتر على أنه لتعديل هذا الاسم البذىء يجب الدخول على محرك البحث "جوجل"، وكتابة اسم "مسجد السيدة عائشة".
مسجد السيدة عائشة
اختر من بينها تغيير الاسم أو تفاصيل أخرى، واحذف تلك الكلمة البذيئة.
تحريف اسم مسجد السيدة عائشة... جدير بالذكر، أن مسجد السيدة عائشة رضى الله عنها، يوجد في القاهرة في حي الخليفة، خارج ميدان القلعة في شارع السيدة عائشة.
مسجد السيدة عائشة
جدير بالذكر، أنه يوم الـ 26 من أكتوبر الماضى تم تحريف الاسم وإضافة نفس الاسم واللفظ البذىء على جوجل، ولا يعلم أحد من المتسبب فى هذا، كما لم يصدر جوجل بيانا بهذا الشأن حتى الآن.
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