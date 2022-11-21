محور عمرو بن العاص.. شريان حياة فى قلب الجيزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تستهدف رؤية التنمية الشاملة للدولة تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التى ستسهم فى تسهيل حركة المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وخفض نسبة التلوث، إلى جانب حل مشكلات التكدس بالمناطق المزدحمة.





والفيديو جراف التالى يوضح نموذجا لشرايين التنمية التى تنفذها الدولة وهو محور عمر بن العاص. ومحور عمرو بن العاص يضاف إلى سلسلة المحاور المرورية الجارى تنفيذها، والتى تعكس رؤية الدولة نحو تطوير المحاور بالمناطق التى تعانى من الكثافات المرورية ولم تمتد إليها يد التطوير منذ عقود طويلة.

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