القوات المسلحة توقع عقد تعاون مشترك مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية ”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - إستمراراً لحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يخدم رؤية الدولة المصرية بمختلف المجالات ، وقعت الشركة الوطنية لخدمات الإتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " عقد إتفاق تعاون مشترك لتعزيز التعاون فيما بينهما فى مجال تقديم خدمات الإنترنت الفضائى واسعة النطاق .

وألقى اللواء / كمال وفاء محمد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال خدمات الإنترنت وذلك من خلال الإستغلال الأمثل لكامل السعات الفضائية بما يعظم الإستفادة من كافة المقومات التى تتيح تقديم خدمات الإنترنت لكافة قطاعات الدولة المصرية .

فيما ألقى السيد / أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " كلمة أشار خلالها إلى أن عقد التعاون يهدف إلى تطوير منظومة تأمين خدمات الإنترنت ، فضلاً عن التكامل بإتباع أحدث المعايير لضمان إستمرار خدمة الإنترنت الفضائى داخل نطاق الدولة المصرية بأحدث المواصفات العالمية فى ذلك المجال .

فيما أشار اللواء / عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات إلى أن هذا الإتفاق سيكون له أثر إيجابى فى تقديم خدمات الإنترنت المتميزة ذات الجودة العالية من الشركتين طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الإتصالات الفضائية ، مشيراً إلى إنه تم إنشاء بنية تحتية بأحدث وسائل تكنولوجيا الإتصالات العالمية إستعداداً لتقديم خدمات القمر الصناعى " طيبة سات " وتمكين جميع قطاعات الدولة والأفراد من الإستفادة من خدمة الإنترنت الفضائى .

حضر مراسم التوقيع اللواء أ ح / أسامة عزت مساعد وزير الدفاع ، وعدد من قادة القوات المسلحة ، وعدد من مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات والشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " .