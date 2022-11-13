انت الان تتابع خبر المصرية للاتصالات .. أول تحرك ضدها بعد تسريح أكثر من 1000 عامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بفصل ١٢١٨ عامل تابعين لشركه IBS ( توريد عمالة)، وتسريح أكثر من ألف عامل من شركة واحدة دون أسباب وبشكل مفاجئ.

وأوضحت الجاهل ، أن المصرية للاتصالات قامت بمخالفة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بشأن الحماية الاجتماعية للعمال وتخفيف حدة الوضع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

أول تحرك ضد قرار المصرية للاتصالات: