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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 14-11-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 14-11-2022

مهنياً: يثير هذا اليوم بعض النزاعات المهنية ويعلن عن تغيرات تحصل في هذا المجال

عاطفياً: يولد هذا اليوم جواً أكثر رقة، ويؤدي إلى بناء جسور العلاقة المتينة بالشريك

صحياً: عارض مفاجئ يحبطك ويبقيك في حال من التراجع الصحي لن تتخلص منه بسرعة

حظك اليوم برج الثور الاثنين 14-11-2022

مهنياً: عليك أن تكون ليّن العريكة مع الزملاء، ولا سيما مع من ينتظرون الفرصة للانقضاض عليك

عاطفياً: إذا كنت تشعر أن العلاقة بالشريك متذبذبة، ابحث عن الأسباب عندك قبل الشريك

صحياً: خفف من المقالي والسمن والزيوت والنشويات وكل ما هو ممنوع عليك تناوله في حميتك

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14-11-2022

مهنياً: تبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق في بعض المبادرات متحدياً كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة

عاطفياً: سوء تفاهم مع الشريك حول بعض النقاط، لكنّ انعكاسات ذلك تبقى محدودة ولن تدوم طويلاً

صحياً: تجنب القيام بأعمال مرهقة هذا اليوم، وخصوصاً أنك لم تشف تماماً من آلام الظهر

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14-11-2022

مهنياً: مهما حاول الزملاء تعريض سمعتك للأذى، لن ينجحوا في مسعاهم لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم

عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر

صحياً: إذا انتابك صداع شبه يومي، فالأمر بات يحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص قبل فوات الأوان

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 14-11-2022

مهنياً: انتبه من مفاجآت مزعجة، قالقمر المكتمل في برج الثور يثير حساسيات كثيرة ويحذر من بعض الحوادث، لذا لا يجوز التأجيل والإهمال في العمل

عاطفياً: تتأزم مسألة بسيطة وترتفع نبرة الصوت لكنك لن تصطدم مع الشريك، تتحامل على نفسك وتتجنّب المواقف الاستفزازية

صحياً: لا تكن عنيداً عندما يطلب منك أحد أفراد العائلة الانتباه إلى أكلك، فالتجارب السابقة خير برهان

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14-11-2022

مهنياً: قد تطلّ بعمل عام وجماهيري أو تذهب إلى لقاء أو تسافر فتشعّ بشخصية برّاقة، تشعر بالاتزان والفخر

عاطفياً: علاقة عاطفية في طريقها إليك، لكنّ الحذر واجب بسبب غياب الخبرة الضرورية في هذا المجال

صحياً: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به، لكن ذلك لا يدعو إلى القلق

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14-11-2022

مهنياً: تتسلّح بالشجاعة والقوة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديداً وتحضّر نفسك للإعلان

عاطفياً: تقضي هذا اليوم اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه

صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14-11-2022

مهنياً: يعيد هذا اليوم إلى طاولة البحث بعض الشؤون الماضية والقديمة والنشاطات المهنية

عاطفياً: يفاجئك الشريك بطرح فكرة الارتباط، فكن مستعداً لتحسم خياراتك تجاهه

صحياً: إذا وضعت أمام عينيك هدف الحصول على اللياقة البدنية العالية وصحة جيدة وعملت جاهداً للوصول إلى هذا الهدف، تشعر بالرضا الذي تريده

حظك اليوم برج القوس الاثنين 14-11-2022

مهنياً: أشرك الزملاء في فرح أو مناسبات جميلة، واهتم ببعضهم وحاول أن تلبّي دعوة أحدهم وتوجَّه إليهم بأفكار مبتكرة وحديثة

عاطفياً: لا تستعجل شيئاً في الحب، التعارف مدة طويلة أفضل بغية درس شخصية من ستقرر تمضية بقية حياتك معه

صحياً: كن واعياً لما يقدم إليك في المآدب، واحرص على اختيار ما يفيدك صحياً

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 14-11-2022

مهنياً: يحذرك الفلك من التحديات عندما ينتقل ويدور حديث مهم مع أحد الزملاء اعتباراً من اليوم، وتخطط لمشروع خلاق

عاطفياً: مواجهة قوية مع الشريك، لكنّ الحلول سهلة والاقتراحات تساهم في تجاوز النقاط الخلافية

صحياً: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، ولا سيما حين تدعى إلى نزهة في أحضان الطبيعة

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 14-11-2022

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور ينذر بإرباكات غير متوقعة، تجنب الانخراط في نقاشات لا تؤدي إلى أي نتيجة

عاطفياً: يحمل هذا اليوم قصة رومانسية تلاحقها أو ارتباطاً مهماً تخفيه عن الآخرين أو يهتف قلبك لإنسان

صحياً: تبدو بكامل لياقتك ورشاقتك، وأنت لم تتوصل إلى ما أنت عليه اليوم إلا بعد حمية قاسية

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14-11-2022

مهنياً: يساهم هذا اليوم في تخفيف الأعباء عنك ويعلن عن فترة أكثر سلاسة من السابق

عاطفياً: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما

صحياً: عدم الكلام قد يكون الأفضل لك للتخفيف ممّا تواجهه في هذا اليوم الصعب، فالملل من الروتين يدفعك إلى الكآبة والكسل

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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