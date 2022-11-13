حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 14-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 14-11-2022

مهنياً: يثير هذا اليوم بعض النزاعات المهنية ويعلن عن تغيرات تحصل في هذا المجال

عاطفياً: يولد هذا اليوم جواً أكثر رقة، ويؤدي إلى بناء جسور العلاقة المتينة بالشريك

صحياً: عارض مفاجئ يحبطك ويبقيك في حال من التراجع الصحي لن تتخلص منه بسرعة

حظك اليوم برج الثور الاثنين 14-11-2022

مهنياً: عليك أن تكون ليّن العريكة مع الزملاء، ولا سيما مع من ينتظرون الفرصة للانقضاض عليك

عاطفياً: إذا كنت تشعر أن العلاقة بالشريك متذبذبة، ابحث عن الأسباب عندك قبل الشريك

صحياً: خفف من المقالي والسمن والزيوت والنشويات وكل ما هو ممنوع عليك تناوله في حميتك

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14-11-2022

مهنياً: تبدأ حركة مهنية جيدة وتنطلق في بعض المبادرات متحدياً كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة

عاطفياً: سوء تفاهم مع الشريك حول بعض النقاط، لكنّ انعكاسات ذلك تبقى محدودة ولن تدوم طويلاً

صحياً: تجنب القيام بأعمال مرهقة هذا اليوم، وخصوصاً أنك لم تشف تماماً من آلام الظهر

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14-11-2022

مهنياً: مهما حاول الزملاء تعريض سمعتك للأذى، لن ينجحوا في مسعاهم لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم

عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر

صحياً: إذا انتابك صداع شبه يومي، فالأمر بات يحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص قبل فوات الأوان

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 14-11-2022

مهنياً: انتبه من مفاجآت مزعجة، قالقمر المكتمل في برج الثور يثير حساسيات كثيرة ويحذر من بعض الحوادث، لذا لا يجوز التأجيل والإهمال في العمل

عاطفياً: تتأزم مسألة بسيطة وترتفع نبرة الصوت لكنك لن تصطدم مع الشريك، تتحامل على نفسك وتتجنّب المواقف الاستفزازية

صحياً: لا تكن عنيداً عندما يطلب منك أحد أفراد العائلة الانتباه إلى أكلك، فالتجارب السابقة خير برهان

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14-11-2022

مهنياً: قد تطلّ بعمل عام وجماهيري أو تذهب إلى لقاء أو تسافر فتشعّ بشخصية برّاقة، تشعر بالاتزان والفخر

عاطفياً: علاقة عاطفية في طريقها إليك، لكنّ الحذر واجب بسبب غياب الخبرة الضرورية في هذا المجال

صحياً: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به، لكن ذلك لا يدعو إلى القلق

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14-11-2022

مهنياً: تتسلّح بالشجاعة والقوة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديداً وتحضّر نفسك للإعلان

عاطفياً: تقضي هذا اليوم اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه

صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14-11-2022

مهنياً: يعيد هذا اليوم إلى طاولة البحث بعض الشؤون الماضية والقديمة والنشاطات المهنية

عاطفياً: يفاجئك الشريك بطرح فكرة الارتباط، فكن مستعداً لتحسم خياراتك تجاهه

صحياً: إذا وضعت أمام عينيك هدف الحصول على اللياقة البدنية العالية وصحة جيدة وعملت جاهداً للوصول إلى هذا الهدف، تشعر بالرضا الذي تريده

حظك اليوم برج القوس الاثنين 14-11-2022

مهنياً: أشرك الزملاء في فرح أو مناسبات جميلة، واهتم ببعضهم وحاول أن تلبّي دعوة أحدهم وتوجَّه إليهم بأفكار مبتكرة وحديثة

عاطفياً: لا تستعجل شيئاً في الحب، التعارف مدة طويلة أفضل بغية درس شخصية من ستقرر تمضية بقية حياتك معه

صحياً: كن واعياً لما يقدم إليك في المآدب، واحرص على اختيار ما يفيدك صحياً

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 14-11-2022

مهنياً: يحذرك الفلك من التحديات عندما ينتقل ويدور حديث مهم مع أحد الزملاء اعتباراً من اليوم، وتخطط لمشروع خلاق

عاطفياً: مواجهة قوية مع الشريك، لكنّ الحلول سهلة والاقتراحات تساهم في تجاوز النقاط الخلافية

صحياً: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، ولا سيما حين تدعى إلى نزهة في أحضان الطبيعة

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 14-11-2022

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور ينذر بإرباكات غير متوقعة، تجنب الانخراط في نقاشات لا تؤدي إلى أي نتيجة

عاطفياً: يحمل هذا اليوم قصة رومانسية تلاحقها أو ارتباطاً مهماً تخفيه عن الآخرين أو يهتف قلبك لإنسان

صحياً: تبدو بكامل لياقتك ورشاقتك، وأنت لم تتوصل إلى ما أنت عليه اليوم إلا بعد حمية قاسية

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14-11-2022

مهنياً: يساهم هذا اليوم في تخفيف الأعباء عنك ويعلن عن فترة أكثر سلاسة من السابق

عاطفياً: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما

صحياً: عدم الكلام قد يكون الأفضل لك للتخفيف ممّا تواجهه في هذا اليوم الصعب، فالملل من الروتين يدفعك إلى الكآبة والكسل