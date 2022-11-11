انت الان تتابع خبر اتفرج.. علقة موت لـ”معتز مطر” بعد فشل دعوات التخريب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سادت حالة من السخرية خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا حول التصريحات التي أدلي بها المذيع الإخواني الهارب معتز مطر.وكان الإعلامي الهارب معتز مطر قد دعي إلي للتخريب اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، والتي لم يستجيب لها أي أحد من أبناء الشعب المصري في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق نشر للفنان محمود عزب فيديو جديد له على موقع التدوينات القصيرة توتير، الذي تقمص شخصية الإعلامي الهارب بالخارج، وبدأ ينفعل على الهواء في محاكاة لـ معتز مطر.