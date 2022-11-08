مستشار وزير خارجية أوكرانيا لـ"المصريين": لديكم قائد ورئيس حكيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 11:33 مساءً - ثمن مستشار وزير الخارجية الأوكراني، جيفهن ميكتنكو، دعوة الرئيس عبد الفتاح لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد قوي وحكيم، ومحترم جدا في أنحاء العالم، ومعروف بنشاطات مختلفة بما في ذلك بناء مصر الجديدة، وكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن أوكرانيا لديها وفد بقمة المناخ في شرم الشيخ برئاسة وزير البيئة في أوكرانيا، مضيفًا:"خلال أشهر الحرب ليس لدينا طيران، ولكن قبل الحرب كان هناك طائرات كثيرة من أوكرانيا تذهب لشرم الشيخ.

وذكر أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا تدل على حكمته، وخبرته العسكرية، مضيفًا أن الرئيس الأوكراني، قال إن أوكرانيا تحب السلام ، وهي أرض سلام ، ونريد انسحاب القوات الروسية، وتقديم تعويضات لأوكرانيا عن أثار التدمير الهائل للبنية التحتية .

اوكرانيا، بسمة وهبة ، قمة المناخ، 90 دقيقة