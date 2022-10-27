جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير نشره الموقع الإلكترونى لقناة القاهرة الإخبارية أنه تم الانتهاء من 32 مشروعا جديدا ساهموا فى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. وكشف التقرير الذى نشره الموقع الإلكترونى لقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم تحويل طريق السلام إلى ممشى سياحى بطول 6 كيلو مترات على جانبى الطريق، وإضافة الإنارة والزهور والأشجار التجميلية، ويمتد الممشى من السوق التجارى حتى خليج نعمة، ويتضمن الممشى السياحى إقامة بوابة أيقونية فى بداية الممشى بارتفاع 7 مترا وطول 12 مترا، كما يشمل مسار الدراجات بعرض 2 متر ومسار المشاة بعرض 7 أمتار، بالإضافة للمنطقة الترفيهية التى تشمل شلال مياه ومسرح مدرج ومطعم بانوراما ومنطقة ألعاب أطفال ومحال خدمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع قناة القاهرة الإخبارية: هكذا استعدت شرم الشيخ لاستقبال قمة المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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