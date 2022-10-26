الرئيس السيسي: لو مفيش إيد حديد في 2013 كانت الناس في الشارع اتدبحت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:30 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن قدرات الدولة الاقتصادية لا تسمح بتقديم الخدمة المروجة للمواطنين، مشددا: "الدولة قدراتها ما تقدرش.. هي إمكانياتها كده.. وإن كان حد يقدر يعمل حل يجي وأنا هبقى سعيد به".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني: "هعلم الناس كويس إزاى ومنين، وكذلك الصحة، والأسرة لدينا 50% من المطلوب، أنا بقول الكلام ده بنفسي، الكلام خطير جدا، هل إحنا مش شايفين ولا مش عارفين نشوف ولا إحنا بنحط كلام جنب بعضه وخلاص".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "في 2013 لو مفيش إيد حديد كانت الناس اللي في الشارع اتدبحت، وما كانش حد يقدر يرفع صوته، لولا إن فيه جيش قوي وقادر وأنا كنت شاهد عيان في كل شئ".