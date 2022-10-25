السيسى: على العهد معكم دائما لإنقاذ الوطن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس السيسى أهدافه دائما حيث قال: أذكركم ونفسى بمسئوليتاتنا سويا منذ أن لبيت ندائكم وارتضيتم أن أكون على رأس فريق لإنقاذ الوطن لكل من أراد له السقوط فى براثن الانهيار والدمار متاجرين بالدين تارة وبالحرية والديمقراطية تارة أخرى.
وأضاف: أنا على العهد معكم ولم ولن أدخر جهدا أو أؤجل عملا أو أسوف أمرا ولم أخش مواجهة أو اقتحاما لمشكلة أو تحد وزادى فى طريقى هذا هو اليقين بعظمة وعراقة أمتنا وإيمانى أن اصطفاف الشعب المصرى العظيم هو ضمانة الانتصار والعبور نحو المستقبل.
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