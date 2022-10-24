انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 24 أكتوبر 2022: سعقة شديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تواصل انخفاضها اليوم الأثنين الموافق 24 أكتوبر لعام 2022، على جميع محافظات الجمهورية، موضحة أن السبب وزراء ذلك هو المخفض الجوي الذي يضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس معتدل في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فيكون مائل البرودة على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022:

حددت الهيئة أماكن سقوط الأمطار اليوم ، موضحة أن هذه الأمطار سوف تكون خفيفة إلي متوسطة علاوة أنها ستكون رعدية في بعض الأحيان، ولذك على مدار اليوم.

وأوضحت أن أماكن الأرصاد تتمركز في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال محافظة البحر الأحمر، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، تمتد إلى جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.