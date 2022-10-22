لطلاب أولى ثانوى.. نصائح للحفاظ على سلامة جهاز التابلت

جدة - نرمين السيد - ويساعد جهاز "التابلت" طلاب المرحلة الثانوية، على الوصول إلى المحتوى الرقمى الثرى الذى أتاحته الوزارة عبر أكثر من منصة إلكترونية، أبرزها بنك المعرفة المصرى، كما يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الامتحانات إلكترونيا باستخدامه، بينما يستخدمه طلاب الصف الثالث الثانوى فى أداء امتحانات الشهر فقط دون امتحان "الثانوية العامة".

وفى هذا الصدد، يقدم "دوت الخليج" مجموعة من النصائح للطلاب للحفاظ على جهاز "التابلت" من التلف:

- استخدم الشاحن الأصلى المرفق مع التابلت فقط.

- اغلق التابلت وقت عدم الاحتياج إليه حفاظا على البطارية.

- لا تحاول فتح الجهاز أو إجراء صيانة له خارج مراكز الصيانة المعتمدة.

- وزارة التربية والتعليم سلمت لك التابلت لأغراض ترتبط بالعملية التعليمية، وكل التطبيقات والإمكانات التى تم تعطيلها مثل: Bluetooth ،USB Cable، جميع خدمات google، وبرامج التواصل الاجتماعى وغيرها؛ لتحقيق هذا الغرض، لا تحاول اختراق الجهاز.

- حافظ على سرية الحساب الخاص بك وكلمة المرور.

- حافظ على التابلت فهو هدية لك من الدولة وبعد انتهاء المرحلة الثانوية سيكون ملكك.

- ستؤدى جميع الامتحانات على التابلت بالصفين الأول والثانى الثانوى، وامتحانات الشهر بالصف الثالث، فلا تهمل جهازك أو تخرجه من الجراب الحافظ له.

- لا تنس التأمين على الجهاز، بدفع 100 جنيه كل سنة، لتعويضك بجهاز بديل حال تلف أو فقدان جهازك، بشرط تطبيق شروط شركة التأمين.

- فى حالة عدم التأمين على التابلت، بإمكانك الحصول على بديل حل التلف أو الفقدان مقابل 4500 جنيه.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن دمج جهاز التابلت بالعملية التعليمية مستمر مع طلاب المرحلة الثانوية، لتسهيل توصيلهم للمحتوى الرقمى الهائل التى أعدته لهم وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات دولية رائدة فى مجال التعليم.

وإضافة إلى الدراسة، يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى جميع الامتحانات من خلاله سواء امتحان الشهر أو امتحان نهاية الفصل الدراسى، للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 85% من اسئلة الامتحانات، بينما يجيبون على الأسئلة المقالية ورقيا بنسبة 15% من الامتحان، أما طلاب الثانوية العامة فيؤدون امتحانات الشهر فقط على جهاز التابلت، أما امتحانات نهاية السنة فيؤدونها ورقيا بنسبة 100%.