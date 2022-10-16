عاجل- أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 23

العاصمة الإدارية 29 22

6 أكتوبر 28 22

بنهــــا 28 23

دمنهور 27 21

كفر الشيخ 27 22

المنصورة 28 22

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 28 21

السويس 28 22

الزقازيق 29 23

شبين الكوم 28 23

طنطا 28 22

شلاتين 33 24

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 26 19

وادى النطرون 28 20

مطروح 26 19

السلوم 27 18

سيوة 27 16

العريش 29 20

رفح 28 20

الطور 30 20

كاترين 25 13

رأس سدر 30 20

نخل 31 13

طابا 30 22

نويبع 30 22

حلايب 31 24

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 32 22

مرسى علم 32 23

الفيوم 28 20

بنى سويف 29 20

المنيا 29 19

أسيوط 30 19

سوهاج 32 20

قنا 33 21

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 34 20

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 31 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 39 26

المدينة 38 22

الرياض 35 20

المنامة 34 28

أبوظبى 36 27

الدوحة 35 26

الكويت 36 20

دمشق 29 12

بيروت 27 21

عمان 28 14

القدس 26 14

غزة 27 18

بغداد 39 21

مسقط 32 25

صنعاء 27 07

الخرطوم 39 26

طرابلس 26 18

تونس 29 18

الجزائر 29 21

الرباط 29 19

نواكشوط 34 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام آباد 35 16

نيودلهى 33 19

جاكرتا 32 26

بكين 17 02

كوالالمبور 32 24

طوكيو 22 17

أثينا 21 15

روما 25 14

باريس 21 15

مدريد 25 13

برلين 23 15

لندن 17 7

مونتريال 12 3

موسكو 9 6

نيويورك 18 8

واشنطن 20 6