وزير القوى العاملة يشارك فى اجتماع مجلس منظمة العمل العربية بالعراق.. غدا

جدة - نرمين السيد - يشارك حسن شحاتة وزير القوى العاملة، ممثلًا عن الحكومة، غداً الأحد، فى اجتماعات الدورة الـ97 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور أعضاء "المجلس" بتمثيلهم الثلاثى حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وذلك بدعوة من فايز المطيرى مدير عام المنظمة.





وجاء فى بيان صحفى عن وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، أن جدول أعمال مجلس الإدارة يتضمن مجموعة من البنود، منها: انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة ، ومناقشة تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "96" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، "14-15 مايو 2022" القاهرة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى الدورة "48"، "18-25 سبتمبر 2022 القاهرة"، وتقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية بين الدورتين :السادسة والتسعون، "مايو 2022"، والسابعة والتسعون "أكتوبر 2022"، وكذلك التقارير التكميلية للمدير العام. وتتضمن بنود مجلس الإدارة أيضا، مناقشة تقرير حول نتائج أعمال الدورة "53" للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك "29 -31 مايو 2022" تونس،وتقرير حول نتائج أعمال الدورة غير العادية على المستوى الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى "19-21 يوليو 2022"، وتقرير حول نتائج أعمال الدورة العادية "110" على المستوى الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى "28 أغسطس- 1 سبتمبر 2022".

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