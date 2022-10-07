جدة - نرمين السيد - موضوع خطبة الجمعة اليوم

موضوع خطبة الجمعة اليوم... وتقوم وزارة الأوقاف بتحديد الموضوع الذى يتحدث فيه الأئمة كل جمعة على مستوى مساجد الجمهورية، كما تقوم بنشر نص الخطبة كاملاً على موقعها الإلكترونى أوقاف أون لاين، حتى يسترشد به علماؤها.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزم بنص خطبة الجمعة أو موضوعها، واثقة فى سعة علمهم ورحابة صدرهم.

أناب رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى حضور مؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذى يعقد تحت عنوان: "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان لها أمس الخميس، أنه من المقرر أن يتم افتتاح المؤتمر العالمى السابع لدار الإفتاء الذى يعقد بمشاركة 90 دولة يوم الاثنين 17 أكتوبر الجارى، ويتضمن هذا العام العديد من النقاشات المهمة وفق 3 محاور رئيسية، الأول يأتى تحت عنوان "دور الفتوى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، فيما يأتى المحور الثانى تحت عنوان "دور الفتوى فى مواجهة معوقات التنمية"، ويعرض لآليات الإفتاء فى مواجهة معوقات التنمية المستدامة، ودور مؤسسات الفتوى والقادة الدينيين فى مواجهة معوقات التنمية، أما المحور الثالث فسيكون حول "الفتوى ودعم الاقتصاد الوطنى"، وكذلك دور الفتوى فى تشجيع الاقتصاد وازدهاره ونموه.

وستعقد ضمن فعاليات المؤتمر 3 ورش عمل تشارك فيها طائفة من كبار العلماء والمفتين والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة، وستكون الورشة الأولى حول "تأهيل القادة الدينيين لتعزيز أهداف التنمية المستدامة"، والورشة الثانية حول: "التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية والطبيعية فى تحقيق أهداف التنمية"، بينما سيكون موضوع الورشة الثالثة حول "استخدام الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى فى تعزيز أهداف التنمية المستدامة".

موضوع خطبة الجمعة اليوم

موضوع خطبة الجمعة اليوم... ومن المقرر أن يكون موضوع الخطبة اليوم 7 أكتوبر 2022م "هدى النبى الكريم صلى الله عليه وسلم، فى بيان منزلة الشهادة والشهداء ".