جدة - نرمين السيد - عروسة المولد
وخلال ساعات يحل علينا يوم ميلاد النبى الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك، كانت عدسة دوت الخليج على موعد مع لقاء إحدى صانعات البسمة على وجوه الصغار، وتحديدا داخل أقدم محل لصناعة عروسة مولد النبى يدويا فى منطقة درب البرابرة، بالعتبة فى القاهرة.
محل أم صابر، والذى يقوم بصناعة عرائس المولد منذ أكثر من 80 عاما، حيث كانت السيدة أم صابر صاحبة المحل، رحمها الله، والتى وافتها المنية، تحرص على تعليم أولادها، وأحفادها تصنيع هذه العرائس القيمة.
عدسة دوت الخليج التقيت مع زوجة ابن أم صابر، ومعها مجموعة من النساء فقط يقمن بعمل وتصميم "عروسة المولد النبوى الشريف"، كما تقوم بتصنيع كل ما يلزم حسب المناسبة مثلا فى رمضان، وأعياد الكريسماس وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبداع على كل لون.. مراحل صناعة عروسة المولد فى العتبة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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