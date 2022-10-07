جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه اليوم الجمعة بدءا من الساعة الـ 12 منتصف الليل، وحتى الساعة الـ 6 من صباح غد السبت.
وكشفت شركة مياه الشرب عن سبب الانقطاع لافتة إلى أنه؛ بسبب أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالى، وبناء على طلب الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.
ولفتت إلى أن انقطاع المياه يشمل المناطق التالية: "الوراق - العجوزة - شمال الجيزة – بولاق"، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، معلنة توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقطاع المياه عن 4 أحياء كبرى فى الجيزة (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.