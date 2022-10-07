انقطاع المياه عن 4 أحياء كبرى فى الجيزة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه سيتم انقطاع المياه اليوم الجمعة بدءا من الساعة الـ 12 منتصف الليل، وحتى الساعة الـ 6 من صباح غد السبت.

وكشفت شركة مياه الشرب عن سبب الانقطاع لافتة إلى أنه؛ بسبب أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالى، وبناء على طلب الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

ولفتت إلى أن انقطاع المياه يشمل المناطق التالية: "الوراق - العجوزة - شمال الجيزة – بولاق"، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، معلنة توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125.