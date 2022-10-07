احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. آلاف المنياوية يشاركون فى احتفالية الأوبرا (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة المنيا احتفالية كبرى، مساء اليوم، بمناسبة مرور 49 عامًا على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالمسرح الرومانى بكورنيش النيل، فى إطار إطلاق دار الأوبرا المصرية مهرجان المنيا للموسيقى والغناء، ضمن جولات وزارة الثقافة بالمحافظات ويهدف إلى نشر الفنون الجادة بمختلف أنحاء مصر.





وأحيا الحفل الفنان الكبير على الحجار، إذ قدم عددًا من الأغانى الوطنية وباقة مميزة من أشهر أغنياته التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، بحضور أسامة القاضى محافظ المنيا. وقدم المحافظ خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولأهالى محافظة المنيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأكد أن القوات المسلحة المصرية تقدم على مر العصور أبطال ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة. وأكد المحافظ أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصرى على تحويل الحلم إلى حقيقة، ولم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل فى كل ربوع مصر، وتبعث فى نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدة تتسم بالإصرار والتحدى والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات.

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