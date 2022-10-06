بدء التشغيل التجريبى بالركاب لـ4 محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:29 صباحاً - شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه مارك باريتي سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية والسفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر العربية وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء كبرى الشركات العالمية المنفذة للمشروع فى كافة التخصصات بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ) والتي تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4 كم، والتى تشتمل على (4) محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك، وذلك بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.

واستمرت فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب 3 شهور، وستكون فترة التشغيل التجريبي بالركاب لمدة شهر على أن يكون الافتتاح الرسمي للتشغيل الفعلي بالركاب خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر القادم إلى جانب تدشين عدد من مشروعات الجر الكهربائى الأخرى.

وجاء ذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشغيل الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق للركاب بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر المجيدة، ولتسهيل حركة تنقل أهالي المناطق المحيطة بدار القضاء العالى ومناطق ماسبيرو الزمالك والكيت كات.

وبدأت زيارة الوزير بتفقد محطة ناصر وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو، والتى سيصبح إجمالي مساحتها بعد افتتاح هذا الجزء من الخط 10 ألاف متر مربع ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات إصدار التذاكر اتوماتيكيا ( TVM ) للحصول على التذاكر، و37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة.