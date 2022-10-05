الريال يواصل عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا بفوز مثير أمام شاختار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:28 مساءً - فاز ريال مدريد الإسباني على حساب نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برناببيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق الثنائي رودريجو، وفينسيوس جونيور في الدقيقتين 13، و28 لصالح ريال مدريد، بينما سجل هدف شاختار اللاعب أولسكندر زوبكوف في الدقيقة 39.

وواصل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في المباريات الثلاث وتسجيل 7 أهداف وتلقي هدف وحيد.الريال ضد شاختار



بينما يخوض شاختار مباراته ضد ريال مدريد وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة أمام ريال مدريد وتسجيل 6 أهداف وتلقي 4.الريال ضد شاختار



وتاريخياً التقى الفريقين في البطولات الأوروبية 5 مرات استطاع ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور في الفوز في 3 مواجهات مقابل 2 لصالح شاختار دونيتسك.

وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين شهدت اكتساح ريال مدريد لشاختار بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت يوم 19 أكتوبر العام الماضي.

بينما كان شاختار حقق الانتصار في المباراة قبل الماضية بنتيجة 2-0 في المواجهة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره في دوري أبطال أوروبا هي الأخرى.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: كروس - تشواميني - فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.

الريال ضد شاختار

الريال ضد شاختار

الريال ضد شاختار

الريال ضد شاختار

الريال ضد شاختار