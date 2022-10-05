محافظ أسوان: مهرجان التمور فرصة لتعظيم القيمة المضافة لـ 3.3 مليون نخلة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن مهرجان التمور السادس يعد أكبر فرصة ستتاح للمحافظة من تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 3.3 مليون نخلة، وجذب مشروعات استثمارية واعدة، حيث سيتم طرح عدد من دراسات الجدوى الاقتصادية أثناء فترة المهرجان لإطلاق هذه المشروعات على أرض الواقع.





جاء ذلك خلال إعلانه اليوم الأربعاء استعدادات المحافظة لانطلاق أول مهرجان دولى للتمور على أرض أسوان فى دورته السادسة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجارى.

وقال المحافظ - خلال المؤتمر الصحفى- "إننا نسابق الزمن لإظهار محافظة أسوان بالمظهر الجمالى والمشرف بما يليق بمكانتها الحضارية، مع العمل على التنظيم الجيد لفعاليات المهرجان الدولى للتمور، وتحت مظلة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى ووزارة التجارة والصناعة".

وأشار عطية إلى أن المهرجان سيحضره عدد كبير من العارضين والمستثمرين والمنتجين من خارج وداخل مصر، وهو الذى سيتوازى مع إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات من أنواعه المختلفة على المصدرين بفتح قنوات اتصال مباشرة بين المزارعيين والتجار والشركات المتخصصة لتسويق تمور أسوان من البلح الجاف والنصف جاف بما يتناسب مع قيمته الغذائية والصحية لكونه أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والاستثمار لكافة المنتجات.

وأوضح المحافظ بأن المهرجان سيتناول أوجه الدعم العلمى والابتكارى للمزارعين حيث تم تحديد الأدوار والتكليفات والمسئوليات بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين بجامعة أسوان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بجانب المتخصصين فى مديرية الزراعة، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية وكبار المزارعين حيث سيتم تنظيم محاضرات وورش عمل ومسابقة دولية للمزارعين والمنتجين، فضلاً عن إيجاد آليات حديثة للعمل على مكافحة سوس النخيل من أجل الحفاظ على هذه الثروة الزراعية.