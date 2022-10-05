عاجل- مدبولى: المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتيسير وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين ونتوقع حضور نحو 500 مشارك فى فعالياته، ونتطلع أن يساهم فى تحفيز جميع المشاركين به.

وأضاف مدبولى: نستهدف وضع خارضة طريق للتنمية فى مصر خلال السنوات الثمانى المقبلة، واعتبارا من الغد سيتم إطلاق موقع إلكترونى حول المؤتمر الاقتصادى.

وحول تفاصيل المؤتمر، قال مدبولى إنه سيتم عقد جلستين لمناقشة الدين العام والتضخم، وسيتم اتخاذ كل الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل توصيات المؤتمر، مضيفا أن هدف الحكومة الاستماع وفتح النقاش من المشاركين.