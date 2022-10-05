جدة - نرمين السيد - وتشمل فعاليات الملتقى التوظيفى مطابقة الكوادر التقنية المتقدمة، وحضور مقابلات العمل الفورية، وتوفير فرص تكنولوجية للتقنيين والمطورين، وكذلك إلقاء كلمات ملهمة من قادة فى مجال التكنولوجيا.
ويتيح الملتقى للشباب الفرصة للتقدم إلى عدد كبير من الوظائف الشاغرة المقدمة من أصحاب العمل الرائدين فى مصر، ويشارك فى الملتقى 20 شركة محلية وعالمية.
ومن خلال الملتقى سيحصل الشباب على فرصة للتطوير الوظيفى والمشاركة فى ندوات ومحاضرات وورش عمل، وحضور لقاءات يقدمها متحدثون وخبراء متميزون، إلى جانب طرح الأسئلة والحصول على إجابات واكتساب رؤى حول الموضوعات المتعلقة بالمسار المهنى.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إيتيدا» تنظم النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفى السنوى عبر الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.