«إيتيدا» تنظم النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفى السنوى عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وتشمل فعاليات الملتقى التوظيفى مطابقة الكوادر التقنية المتقدمة، وحضور مقابلات العمل الفورية، وتوفير فرص تكنولوجية للتقنيين والمطورين، وكذلك إلقاء كلمات ملهمة من قادة فى مجال التكنولوجيا.

ويتيح الملتقى للشباب الفرصة للتقدم إلى عدد كبير من الوظائف الشاغرة المقدمة من أصحاب العمل الرائدين فى مصر، ويشارك فى الملتقى 20 شركة محلية وعالمية.

ومن خلال الملتقى سيحصل الشباب على فرصة للتطوير الوظيفى والمشاركة فى ندوات ومحاضرات وورش عمل، وحضور لقاءات يقدمها متحدثون وخبراء متميزون، إلى جانب طرح الأسئلة والحصول على إجابات واكتساب رؤى حول الموضوعات المتعلقة بالمسار المهنى.

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